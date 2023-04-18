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В Белом доме назвали следующие недели и месяцы «критичными» для Украины

Джон Кирби: следующие недели и месяцы будут критичными для Украины
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Следующие недели и месяцы будут критичными для Украины, Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сказал он.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в начале этого года сообщил, что весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление». В офисе украинского президента говорили, что контрнаступление может начаться к середине мая. 7 апреля госсекретарь США Энтони Бликен заявил, что наступление армии Украины, вероятно, начнется в ближайшие недели.

Газета Newsweek со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона назвала датой начала контрнаступления 30 апреля. 

Украинские власти заявляли, что для начала контрнаступления ВСУ не хватает вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев ждет боеприпасов от партнеров.

В Кремле заявляли, что тщательно отслеживают все высказывания о возможном контрнаступлении Киева. Российская сторона не раз говорила о готовности успешно противостоять ВСУ. 

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