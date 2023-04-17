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Губернатор сообщил о двух пожарах на гражданских объектах в Белгороде
Губернатор Гладков: в Белгороде зафиксированы два пожара на гражданских объектах
В Белгороде и Белгородском районе ликвидируют пожары на гражданских объектах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет», — написал он.
Baza пишет, что в городе горит теплоэлектростанция, там часть жителей осталась без электричества. Белгородцы, как сообщает канал, незадолго до пожара слышали взрыв. Baza и Mash сообщают, что станцию могли атаковать украинские беспилотники.
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