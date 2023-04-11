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На территории аэропорта в Белгороде упал беспилотник

В Белгороде на территории аэропорта упал беспилотник, никто не пострадал
Дрон повредил забор и кабель сигнализации аэропорта, никто не пострадал. Белгородский аэропорт не принимает рейсы с начала военных действий на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На территории аэропорта в Белгороде упал беспилотник, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Инцидент произошел в понедельник, 10 апреля, во второй половине дня.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждено ограждение аэропорта.

О падении дрона также пишут телеграм-каналы Baza и Shot, не уточняя, когда это произошло. По их данным, беспилотник нес взрывное устройство и врезался в ограждение аэропорта им. В.Г.Шухова. В результате повреждены забор и кабель сигнализации.

В пресс-службе правительства Белгородской области рекомендовали РБК обратиться в Минобороны. РБК направил запрос в Министерство обороны России и международный аэропорт Белгорода.

Белгородский аэропорт перестал принимать рейсы с 24 февраля прошлого года.

В Белгородской области и других граничащих с Украиной регионах в прошлом апреле ввели желтый уровень террористической опасности. Он продлевался каждые две недели, а с 4 февраля режим стал бессрочным.

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С начала военных действий местные власти неоднократно сообщали об ударах с украинской стороны и атаках беспилотников. Например, в конце марта в Белгороде самодельный дрон с самодельным взрывным устройством атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети». 4 апреля в селе Новая Таволжанка с беспилотника были сброшены два взрывных устройства, а два дня спустя в Валуйском городском округе еще один дрон сбила система ПВО, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

На территории аэропорта в Белгороде упал беспилотник
На территории аэропорта в Белгороде упал беспилотник

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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