Министру финансов Израиля прислали письмо со свастикой и угрозами

Бецалель Смотрич (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Главе Минфина Израиля Бецалелю Смотричу 18 апреля, в День памяти жертв Холокоста, прислали письмо с нацисткой символикой. Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Хорошо у вас получается поддерживать исторические циклы: жертва становится мучителем», — говорится в письме. Помимо этого, главу Минфина обвинили в том, что «хочет уничтожить Израиль».

Служба государственной безопасности начала расследование инцидента.

Бецалель Смотрич — лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм». В марте он заявил, что палестинцев как народа «не существует» и они являются «изобретением» прошлого века. Глава Минфина сделал это заявление, выступая за трибуной с изображением расширенной карты еврейского государства. На ней Иордания и Западный берег реки Иордан были включены в состав Израиля. Смотрич также поддержал реформу Верховного суда, из-за которой в стране проходили масштабные протесты.

Акции проходили в марте. В рамках реформы правительству давался бы неограниченный контроль над назначением судей, а полномочий Верховного суда сокращались. Митинги проходили как минимум в 95 разных городах по всему Израилю, участие в них приняли до 500 тыс. человек. В итоге рассмотрение реформы отложили до мая.













