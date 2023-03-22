Парламент Иордании призвал выслать посла Израиля

Зал заседаний парламента Иордании (Фото: Wikimedia Commons)

Парламент Иордании проголосовал за высылку посла Израиля из Аммана. Об этом сообщило иорданское новостное агентство Petra.

Парламентарии приняли такое решение после того, как министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил в Париже на мероприятии движения «Всемирный Ликуд» за трибуной с изображением расширенной карты еврейского государства. На ней Иордания и Западный берег реки Иордан были включены в состав Израиля. Кроме того, Смотрич заявил, что палестинцев как народа не существует и они являются «изобретением» прошлого века.

Министерство иностранных дел Иордании назвало размещенную Смотричем карту «безрассудным подстрекательским актом и нарушением международных норм и мирного договора» (в 1994 году Израиль и Иордания подписали мирный договор для урегулирования территориального спора после арабо-израильской войны). 20 марта израильского посла вызвали в иорданский МИД, чтобы выразить ему протест.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе назвал заявления Смотрича «убедительным доказательством экстремистской, расистской, сионистской идеологии нынешнего израильского правительства».