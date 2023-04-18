Глава Минсельхоза Польши сообщил о провале переговоров с Украиной

Глава Минсельхоза Польши Телюс: Варшава и Киев не смогли договориться по сельхозпродукции

Роберт Телюс (Фото: gov.pl)

Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции провалились. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, передает радио RMF24.

«Провал переговоров связан с тем, что Варшава и Киев пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые давали бы гарантии, которые удовлетворили бы польских аграриев», — заявил Телюс.

Министр заявил о необходимости гарантий, что вошедшие в Польшу в рамках транзита украинские сельхозпродукты точно покинут страну. «Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров», — добавил Телюс.

В начале апреля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию (ЕК) закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям». Они отметили, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут.

Спустя две недели польское правительство объявило об ограничениях на импорт ряда продуктов c Украины до 30 июня 2023 года. Под запрет попали, в частности, зерно, сахар, фрукты, овощи, вино, мясо, молоко и молочные продукты. Вслед за Польшей аналогичные запреты ввели Венгрия и Словакия.

В Еврокомиссии запрет Польши и Венгрии на импорт зерна и других продуктов питания c Украины сочли неприемлемым. В Киеве выразили сожаление в связи с решением Варшавы и Будапешта.