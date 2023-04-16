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ЕК раскритиковала запрет Венгрии и Польши на импорт украинского зерна

Еврокомиссия назвала неприемлемым запрет Венгрии и Польши на импорт зерна c Украины
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Запрет Польши и Венгрии на импорт зерна и других продуктов питания c Украины неприемлем, заявили в Еврокомиссии (ЕК), сообщает Reuters.

«Нам известно о заявлениях Польши и Венгрии о запрете на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции c Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому односторонние действия неприемлемы», — говорится в заявлении ЕК.

15 апреля польское правительство объявило об ограничениях на импорт ряда продуктов c Украины до 30 июня 2023 года. Под запрет попали, в частности, зерно, сахар, фрукты, овощи, вино, мясо, молоко и молочные продукты. Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что меры приняты для защиты польского сельскохозяйственного сектора.

Вслед за Польшей Венгрия также запретила ввоз сельхозпродукции с Украины. По словам министра сельского хозяйства Иштвана Надя, украинские аграрии стали экспортировать на европейский рынок помимо зерна и масличных культур большое количество другой продукции. Из-за беспошлинного режима на ввоз украинских товаров и их низкой себестоимости аграрная отрасль Венгрии может пострадать, пояснил он. Этот режим был введен Евросоюзом летом прошлого года, он действует до 5 июня.

Власти Украины выразили сожаление в связи с решением Польши временно запретить импорт украинского зерна и других продовольственных товаров. Министерство аграрной политики и продовольствия обвинило Варшаву в нарушении договоренностей между двумя странами, по которым Киев до 1 июля должен был поставлять через Польшу пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс только транзитом.

В апреле Румыния, Польша, Венгрия, Болгария и Словакия призвали ЕК закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям», поскольку стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут.

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