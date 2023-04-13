Президент Бразилии призвал избавиться от господства доллара в торговле

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Ricardo Stuckert / Reuters)

Страны БРИКС должны отказаться от доминирования доллара в расчетах между собой и создать собственную альтернативную валюту. С таким мнением во время поездки в Китай выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, пишет Financial Times. Политик приехал в Шанхай для участия в церемонии инаугурации экс-президента Бразилии Дилмы Русеф на пост главы Нового банка развития (НБР) БРИКС.

«Каждый вечер я спрашиваю себя, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе <...> Кто решил, что наши валюты слабы, что они не имеют ценности в других странах? <...> Кто решил, что доллар стал [основной международной] валютой после исчезновения золотого стандарта?» — поинтересовался Лула.

Предложения о создании в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) собственной валюты звучали неоднократно. В июне 2022 года президент России Владимир Путин сказал, что члены объединения прорабатывают возможность создания новой международной валюты на основе валют государств объединения, которая может стать резервной.

В конце января глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о планах обсудить этот вопрос на саммите объединения, который пройдет в конце августа в ЮАР. Страны БРИКС, по словам Лаврова, «хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне». «Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, видят недоговороспособность «хозяев» нынешней международной валютно-финансовой системы», — говорил министр.