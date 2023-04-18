Посол заявил, что США забывают о рисках глобального конфликта из-за Киева

Соединенные Штаты забывают о рисках глобального конфликта из-за политики Украины, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Посол прокомментировал слова заместителя главы Пентагона США по политическим делам Колина Каля, который заявил, что Вооруженные силы Украины могут применить поставляемое оружие против России. Слова Каля привел журнал Foreign Policy.

«Американец признал, что Вашингтон на протяжении конфликта сознательно проводил провокационную линию по отношению к России. <...> В стремлении нанести нам поражение здесь забывают буквально обо всем, а главное — о <...> рисках глобального конфликта», — заявил Антонов.

В октябре 2022 года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западные страны все больше вовлекаются в конфликт на Украине. По его мнению, они должны осознавать опасность эскалации. «Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — отметил Рябков.

В марте МИД исключил США, Германию, Великобританию и Францию в роли посредников при урегулировании конфликта на Украине. Министерство утверждало, что эти четыре страны дискредитировали себя поддержкой смены власти Украины на Евромайдане и «саботажа Киевом минских договоренностей». В ведомстве подчеркнули, что государства «делают все, чтобы максимально затянуть противостояние».

Власти США неоднократно заявляли о том, что не ищут конфликта с Россией. В частности, об этом говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что Соединенные Штаты также не стремятся к смене власти в России.