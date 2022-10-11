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МИД призвал США и НАТО осознать опасность эскалации с Россией

Замглавы МИД Рябков призвал США и НАТО осознать опасность эскалации с Россией
В МИДе подчеркнули, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России, и напомнили о призывах американских и европейских руководителей разного уровня «нанести поражение» российской стороне «на поле боя»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Западные страны все больше вовлекаются в конфликт на Украине, они должны осознать опасность эскалации, заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — сказал он.

Помимо помощи Киеву, от «руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы «нанести поражение» России «на поле боя», заявил Рябков. Он добавил, что Россия вынуждена будет принять «адекватные контрмеры в том числе асимметричного характера».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что США, продолжая поставлять оружие Украине, вплотную приблизились к «красной линии». По его словам, продолжение поставок вооружений, в том числе современных, помощь Киеву разведданными и «ориентировками по ведению боевых действий», а также отправка военных инструкторов закрепляют за США статус участника конфликта.

Директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук отметил, что «многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией». О том, что вооружая Украину, НАТО фактически вступает «в прокси-войну» с Россией, говорил и глава МИДа Сергей Лавров.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства до 16 декабря 2022 года, который предусматривает оказание Киеву помощи, в том числе военной, на $12,35 млрд.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что боевые действия на Украине затянулись и выход из ситуации нужно искать мирным и дипломатическим путем на переговорах. При этом, по словам Кирби, Вашингтон не видит признаков того что Россия готова к переговорам.

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