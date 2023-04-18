Власти попросили водителей не замечать временную разметку на Тверской

В Москве разметку на Тверской улице для парада Победы начнут наносить в ночь на 18 апреля

Временную разметку на Тверской улице для проведения репетиций Парада Победы начнут наносить в ночь на 18 апреля, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«[Разметка] будет служить ориентиром при движении техники на репетиции и Параде Победы. В общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 км линий», — говорится в сообщении пресс-службы. В нем уточнили, что работы будут проводиться в ночное время с частичным ограничением дорожного движения.

В комплексе городского хозяйства столицы добавили, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в параде. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время Парада Победы будут приниматься усиленные меры безопасности. Мероприятие традиционно пройдет на Красной площади. 7 мая состоится генеральная репетиция.

В некоторых регионах России отменили проведение военного парада на 9 мая по случаю Дня победы из соображений безопасности. Так, в частности, поступили власти Курской и Белгородской областей, которые регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. В Кремле заявили, что решения об отмене или проведении военных парадов принимаются исходя из складывающейся обстановки.