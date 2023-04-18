Рогов сообщил о пострадавших из-за обстрела города в Запорожской области

В результате обстрела города Васильевка в Запорожской области пострадали четыре человека, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

Ранее он говорил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Васильевку. Он приложил фотографии, на которых видны повреждения зданий и воронки от снарядов в земле.

4 апреля Рогов заявлял, что украинские военные увеличивают число ударов по Мелитополю, чтобы изучить территорию перед подготовкой к наступлению. Он допустил, что контратака ВСУ может начаться в любое время и именно запорожское направление станет приоритетным.

10 апреля он сказал, что ВСУ вряд ли перейдут в наступление на запорожском направлении из-за обилия дождей. 29 марта политик предположил, что Киев готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области — сухопутную операцию, а также десантную, которая связана с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.