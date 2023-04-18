Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 17 апр, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 17 апр, 16:56
Французы митинговали с кастрюлями после речи Макрона о пенсионной реформе Политика, 00:40
Эксперты оценили последствия для банков из-за ужесточения мер в ипотеке Финансы, 00:00
Рогов сообщил о пострадавших из-за обстрела города в Запорожской области Политика, 00:00
Без Овечкина и Малкина. Кто из россиян ближе к Кубку Стэнли Спорт, 00:00
Боррель сообщил о нападении на посла Евросоюза в Судане Политика, 17 апр, 23:40
Минфин исключил введение декларирования наличных свыше ₽1 млн Финансы, 17 апр, 23:25
Участок трассы между Москвой и Петербургом перекрыли из-за ДТП Общество, 17 апр, 23:21
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Число жертв столкновений в Судане превысило 180 человек Общество, 17 апр, 22:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17 апр, 22:10
МИД пригрозил разжигающим рознь и вражду дипломатам выдворением из России Политика, 17 апр, 22:05
Небензя сообщил, что Лавров получил визу США Политика, 17 апр, 21:56
МИД назвал «недружественным шагом» запрет на въезд Минниханова в Молдавию Политика, 17 апр, 21:55
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина Спорт, 17 апр, 21:50
Роспотребнадзор объяснил, какие данные о суицидах отнесут к запрещенным Общество, 17 апр, 21:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о пострадавших из-за обстрела города в Запорожской области

Рогов: в результате обстрела Васильевки пострадали четыре человека

В результате обстрела города Васильевка в Запорожской области пострадали четыре человека, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

Ранее он говорил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Васильевку. Он приложил фотографии, на которых видны повреждения зданий и воронки от снарядов в земле.

4 апреля Рогов заявлял, что украинские военные увеличивают число ударов по Мелитополю, чтобы изучить территорию перед подготовкой к наступлению. Он допустил, что контратака ВСУ может начаться в любое время и именно запорожское направление станет приоритетным.

10 апреля он сказал, что ВСУ вряд ли перейдут в наступление на запорожском направлении из-за обилия дождей. 29 марта политик предположил, что Киев готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области — сухопутную операцию, а также десантную, которая связана с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Запорожская область Владимир Рогов обстрел ВСУ
Материалы по теме
Глава МАГАТЭ заявил о продолжающихся обстрелах в районе Запорожской АЭС
Политика
В Запорожской области задержали агента разведки Украины
Политика
Times сообщила о попытке ВСУ «отбить» Запорожскую АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter