Рогов сообщил о минимум шести взрывах в Запорожье

В городе Запорожье, который находится под контролем Украины, прозвучало не менее шести-восьми взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

По его словам, взрывы в городе стали звучать с 21:42. «Они [взрывы] были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском, Космическом и Шевченковском, а также в центральной части города», — уточнил он.

Ночью в 02:42 16 апреля в Запорожье также прозвучали взрывы, писал Рогов. Он сообщал, что они были слышны в Заводском, Космическом и Шевченковском, всего было восемь взрывов.

Запорожье регулярно подвергается ударам. В последний раз Рогов сообщал о взрывах в городе 14 апреля. Тогда взрывы прозвучали в разных районах города, в том числе в Заводском и Шевченковском. «В зависимости от района города были слышны два или три взрыва», — отметил он.