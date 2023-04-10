Рогов назвал главную помеху для наступления ВСУ в Запорожской области

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Украинские вооруженные силы вряд ли перейдут в наступление на запорожском направлении в ближайшее время из-за дождей. Об этом заявил ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи», — сказал он.

Обстановка на линии соприкосновения в регионе, по словам Рогова, существенно не менялась с конца прошлой недели. «Время от времени наносим прицельные удары, как это было 23 марта, или как это было на днях, когда ударили по городу Орехову», — отметил чиновник.

В начале апреля Рогов сказал, что украинские силы скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. Им хватает людей и техники, однако российская сторона ждет наступления «в любой момент», говорил политик. Рогов не исключал, что украинские войска планируют перейти в наступление под городом Орехов. Туда, по его словам, стягивали дополнительные резервы и бронетехнику. После он сообщил, что наступление ВСУ в этом районе было сорвано.

29 марта политик предположил, что Киев готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области — сухопутную операцию, а также десантную, которая связана с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.