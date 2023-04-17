Кремль объяснил слова Путина об использовании флота на любых направлениях

Песков разъяснил слова Путина об использовании флота в конфликтах на любых направлениях

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил слова Владимира Путина о возможности использования сил флота на разных направлениях. «Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами. Мы все с вами хорошо знаем географию этих конфликтов. Именно об этом шла речь», — заявил Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Утром министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверке Тихоокеанского флота, которая проходит с 14 апреля. Путин оценил первый этап мероприятия как прошедший на очень высоком уровне.

Президент подчеркнул, что сейчас есть приоритеты применения Вооруженных сил и прежде всего это касается украинского направления, но «задачи развития флота никто не отменял». «Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях», — сказал он.

Последний этап проверки начнется 18 апреля. В Минобороны заявили, что ее основная цель — проверка способности флота отражать «агрессию с океанских и морских направлений». Шойгу уточнил, что речь идет в том числе об учениях по отражению высадки десанта в южной части Курильских островов, а также на Сахалине.

По словам Пескова, президент и министр на встрече не обсуждали боевые действия в Артемовске (украинское название — Бахмут).