Шойгу отчитался Путину о проверке боеготовности стратегических подлодок

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота отработана готовность стратегических подлодок к применению оружия, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации», — сказал министр.

Проверка флота проводится с 14 апреля. В ней задействованы более 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин назвал основной целью мероприятия проверку способности флота отражать «агрессию с океанских и морских направлений». Проверкой руководит главком ВМФ Николай Евменов. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок.

По словам Шойгу, сейчас идет второй этап проверки. Группировка в дальней морской зоне переходит в южную часть Охотского моря, выполняя задачи боевого маневрирования и отслеживания подводной обстановки, рассказал он.

Завершающий этап проверки запланирован на 18 апреля. В этот день корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами должны отработать нанесение ракетных ударов. Флот, согласно плану, проведет учения по поиску и уничтожению подводных лодок и кораблей условного противника, стреляя по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы полетят в центральную часть Тихого океана и сымитируют удары по кораблям условного противника, объявил Шойгу. После этого силы флота вернутся в места постоянной дислокации.

Путин оценил первый этап внезапной проверки как прошедший на очень высоком уровне. «Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял», — сказал президент.