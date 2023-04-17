Р-езников извинился за сравнение потерь ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции

Министр обороны Украины извинился за слова о землетрясении в Турции

Алексей Резников (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции.

«Я приношу искренние извинения всем на Украине или в Турции, кто был оскорблен моими комментариями в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу», — написал министр в Twitter.

Он добавил, что благодарен Турции за их «непреклонную поддержку и твердую позицию по Крыму» после начала российской военной операции.

Накануне Резников заявил, что общее число потерь ВСУ «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции».

В последний раз Украина отчитывалась о потерях в августе 2022 года. Тогда власти страны заявили о потерях в размере 9 тыс. человек.



В сентябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла 100 тыс. человек. За февраль 2023 года, по оценкам Шойгу, Украина потеряла до 11 тыс. человек.