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Министр обороны Украины извинился за слова о землетрясении в Турции

Р-езников извинился за сравнение потерь ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции.

«Я приношу искренние извинения всем на Украине или в Турции, кто был оскорблен моими комментариями в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу», — написал министр в Twitter.

Он добавил, что благодарен Турции за их «непреклонную поддержку и твердую позицию по Крыму» после начала российской военной операции.

Накануне Резников заявил, что общее число потерь ВСУ «меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции».

В последний раз Украина отчитывалась о потерях в августе 2022 года. Тогда власти страны заявили о потерях в размере 9 тыс. человек.

В сентябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла 100 тыс. человек. За февраль 2023 года, по оценкам Шойгу, Украина потеряла до 11 тыс. человек.



Ранее издание The Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона сообщало, что потери Киева составляют 124–131 тыс. ранеными и погибшими.

6 февраля на юго-востоке в Турции произошло крупнейшее в истории страны землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого погибли свыше 50 тыс. человек.

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Теги
Украина Турция ВСУ Алексей Резников Военная операция на Украине
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