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Россиянка с ребенком оказались заблокированы в здании митрополии в Судане

Россиянка с ребенком оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в Хартуме
Последствия обстрелов в Хартуме
Последствия обстрелов в Хартуме (Фото: lostshmi / Reuters)

Пятнадцать человек, в том числе россиянка с ребенком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в столице Судана Хартуме, они не могут выйти из-за обстрелов. Об этом епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил греческому телеканалу ERT-1.

По словам митрополита, в здании находятся люди разных возрастов и национальностей: православные греки, суданцы, эфиопы. У них есть запасы, чтобы пережить несколько дней, но вода и электричество отключены, как и во всем Судане. На улице слышны выстрелы, поэтому люди не могут выйти или подойти к окнам.

РБК направил запрос в посольство России в Судане.

15 апреля в Судане начались столкновения между армией во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования страны (RSF) под руководством генерала Мохамеда Хамдана Дагало. В RSF обвинили военных в «жестоком нападении», поскольку те окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых орудий. В суданской армии выступили с ответными обвинениями и заявили, что RSF атаковали армейские посты.

В российском посольстве говорили, что в Хартуме бои шли в районе Республиканского дворца (музей, старая резиденция главы государства), главного командования ВС Судана, международного аэропорта, центрального рынка и вблизи военных баз на юге столицы. Армия наносила удары по базам RSF, несколько из них были взяты под контроль.

В результате столкновений погибли 97 человек, 365 были ранены, сообщает Reuters со ссылкой на суданский Союз врачей. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что лекарства, которые медицинские учреждения получили до начала эскалации, почти закончились, а проблемы с безопасностью в столице страны Хартуме не позволяют врачам добираться к людям, которые нуждаются в лечении.

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Армия Судана и Силы быстрого реагирования страны вместе совершили в Судане два переворота в 2019 и 2021 годах. После продолжавшегося почти год политического кризиса в декабре 2022 года при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов.

При этом встал вопрос об интеграции RSF в Вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности. Между сторонами возникли противоречия, например, в части о том, кто будет руководить этим процессом.

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Теги
Судан Хартум россияне граждане России обстрел
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