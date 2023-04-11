Премьер Израиля ответил на данные из «утечек» о поставках оружия Украине

Премьер Израиля Нетаньяху — об «утечках»: решения о поставках оружия для Украины не было

Израиля касается значительный объем данных из утечки секретных документов Пентагона и ЦРУ. Там говорилось, что Израиль может изучить возможность поставок ВСУ по примеру Турции — через третьи страны. Нетаньяху сведения опроверг

Беньямин Нетаньяху (Фото: Sebastian Scheiner / Getty Images)

Израиль решил оказать Украине гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской обороны, но никакого решения по поводу передач и летального оружия не принималось, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к народу, пишет Times of Israel.

«[Не было] никакого решения относительно летального оружия <…>. Я сделаю все, что в моих силах, если смогу, чтобы помочь разрешить этот конфликт», — сказал Нетаньяху.

В марте израильский премьер говорил, что страна не может поставлять оружие Украине из-за договоренности с Россией по Сирии. «Должен сказать, у нас сложная ситуация. Израильские и российские пилоты летают в непосредственной близости друг от друга в воздушном пространстве Сирии», — пояснял он. В кнессете отмечали, что Израиль не обладает таким количеством вооружений, чтобы помочь Украине без ущерба собственной безопасности.

Возможность передачи Израилем летального оружия Украине упоминается в материалах из «утечки документов» США. Материал носит название «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине». В нем сказано, что Израиль, «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи [Украине] под усилением давления США или предполагаемой деградацией» отношений с Россией.

Там описывались четыре вероятных сценария, наиболее вероятным из них власти США сочли «турецкую модель»: Израиль продавал бы системы ПВО другому государству, затем они бы оказывались на Украине, но публично израильские власти продолжали бы предлагать посредничество в разрешении конфликта.

Другая часть опубликованных об Израиле данных США касается протестов против судебной реформы, инициированной кабинетом Нетаньяху. В рапорте Пентагона, датированном 1 марта, говорится, что высокопоставленные члены израильской разведывательной службы «Моссад» призывали сотрудников и жителей страны поддержать протесты против судебной реформы. В материалах не сказано, как именно действовали сотрудники разведки Израиля, но уточнялось, что сведения об этом были получены радиоэлектронной разведкой.

The New York Times, опубликовавшая документы, указала, что опубликованные материалы не обязательно верны, пояснив, что «Моссад» преимущественно занимается внешней разведкой и что правила ведомства запрещают его сотрудникам принимать участие в политической деятельности. Тем не менее, по данным газеты, некоторые сотрудники «Моссада» написали заявления с просьбой об участии в протестах.

Информации о вовлеченности «Моссада» в офисе Нетаньяху опровергли еще в воскресенье, 9 апреля. Там заявили, что «публикация в американской прессе является полностью ложной и абсурдной», а ее высокопоставленные сотрудники «не поощряли и не поощряют сотрудников «Моссада» к участию в акциях протеста или других политических мероприятиях.



