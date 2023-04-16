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Гражданин Индии погиб в ходе столкновений армии и спецназа в Судане

Посольство: в ходе столкновений в Судане погиб гражданин Индии
Хартум, Судан
Хартум, Судан (Фото: lostshmi / Reuters)

Гражданин Индии Альберт Огестин погиб в результате столкновений армии и спецназа в городе Хартум в Судане. Об этом сообщило посольство Индии в этой стране на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Гражданин Индии Альберт Огестин, сотрудник конгломерата DAL Group, который получил огнестрельное ранение, погиб от полученной раны», — говорится в заявлении посольства. В нем уточняется, что дипмиссия поддерживает связь с семьей и медицинским ведомством для принятия дополнительных мер.

15 апреля в столице Судана началась перестрелка между армией и Силами быстрого реагирования. Аэропорт Хартума перестал принимать и отправлять самолеты, в разных районах города шли бои. Две силовые структуры — армия государства и Силы быстрого реагирования (RFS) — возложили ответственность в нападениях друг на друга. В суданской армии обвиняют RFS в атаке на армейские посты, а RFS обвинили армию в «жестоком нападении» на одну из их баз. Позже силы армии заявили об ударах по базам спецназа.

Число погибших при столкновениях достигло 56 человек, еще сотни были ранены. Бои продолжаются второй день. Глубокую озабоченность ситуацией в Судане выразил Совет Безопасности ООН, призвав стороны конфликта вернуться к диалогу.

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