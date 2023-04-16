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Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил верующих россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил духовный труд церкви. «Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности», — говорится в поздравлении Путина. Он добавил, что праздник Пасхи «служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей».

В ночь с 15 на 16 апреля Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Патриарх Кирилл и глава государства преподнесли друг другу в подарок пасхальные яйца. В пасхальном послании к верующим патриарх призвал молиться о прочном мире для «братских народов, вышедших из единой Днепровской купели».

Путин поздравил православных христиан с Пасхой
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что на столе у Путина будут традиционные пасхальные угощения — «как у всех людей, как у всех христиан».

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