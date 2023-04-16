Путин и Собянин приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Президент и столичный мэр посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Пресс-секретарь главы государства Песков говорил о планах Путина приехать на богослужение. Его проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приехали пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, передает «РИА Новости».

О том, что президент посетит праздничную службу в храме Христа Спасителя, 14 апреля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на столе у Путина будут традиционные пасхальные угощения — «как у всех людей, как у всех христиан». Песков добавил, что сам он отметит праздник «тоже, как и все православные».

В столице в Пасхальную ночь продлили работу городского транспорта, а в праздничный день запустят специальные бесплатные маршруты от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ, а автобусы до других 18 кладбищ будут ходить чаще.