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МИД ответил на финскую петицию о закрытии консульства России на Аландах

МИД заявил об ожидании соблюдения Хельсинки обязательств по консульству России на Аландах
Консульство России в Мариехамне,&nbsp;Аландские острова
Консульство России в Мариехамне, Аландские острова (Фото: Arild Vågen / Wikipedia)

МИД России ожидает, что Финляндия будет придерживаться своих обязательств по вопросу о сохранении российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — сказали агентству в МИДе.

Консульство России на Аландских островах размещено в городе Мариехамн в соответствии с соглашением между Финляндией и Советским Союзом 1940 года (ст. 3).

4 апреля на финском сайте гражданских инициатив появилась петиция с требованием закрыть российское консульство на Аландских островах. Ее авторы считают, что сделать это необходимо, так как Финляндия вступила в НАТО, а дипмиссия «ставит под угрозу безопасность» страны. В этот же день петиция собрала 25 тыс. подписей (к 15 апреля — 26,2 тыс.).

За несколько часов до появления петиции Финляндия официально вступила в НАТО, став 31-й страной в составе военного блока. После этого протяженность границы России с альянсом увеличилась на 1,3 тыс. км.

Генсек блока Йенс Столтенберг на фоне этих событий сказал, что, объявляя о начале военных действий на Украине, российский президент Владимир Путин «хотел меньше НАТО у своих границ», но «получил совершенно противоположное». При этом он подчеркнул, что расширение блока не направлено против Москвы. Говоря о возможности размещения войск в Финляндии, Столтенберг пояснил, что это будет зависеть от решения Хельсинки.

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МИД ответил на финскую петицию о закрытии консульства России на Аландах
МИД ответил на финскую петицию о закрытии консульства России на Аландах

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