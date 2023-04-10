Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Семак отреагировал на решение Дзюбы не жать ему руку после матча Спорт, 00:59
Минобороны сообщило об отработке сил ПВО защиты границы с Финляндией Политика, 00:55
«Известия» узнали, когда ЕС может ввести 11-й пакет санкций против России Политика, 00:44
Трамп написал о «третьей мировой войне» Политика, 00:38
NYT узнала об изучении США позиций Южной Кореи и Израиля по Украине Политика, 00:04
Патриарх Кирилл назвал причину противостояния России и Запада Политика, 00:03
Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье за квартал Недвижимость, 00:01
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
«Он расслабился». Как Непомнящий упустил первую игру за шахматную корону Спорт, 00:00
Мосбиржа запустит новый вид торгов акциями Финансы, 00:00
WP узнала, что российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135 Политика, 09 апр, 23:39
Le Monde узнала о «небывалом» росте расходов президента Евросовета Мишеля Политика, 09 апр, 23:19
В Киевской области после взрыва начался пожар Политика, 09 апр, 22:47
Bloomberg рассказал, как саудиты переманивают людей из Дубая в Эр-Рияд Общество, 09 апр, 22:13
«Зенит» впервые с 2017 года победил «Локомотив» в гостях в РПЛ Спорт, 09 апр, 22:01
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило об отработке сил ПВО защиты границы с Финляндией

Минобороны: силы ПВО отрабатывают защиту северных границ из-за вступления Финляндии в НАТО
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, став 31 страной в составе военного блока. В Кремле решение Хельсинки назвали посягательством на интересы России. В Минобороны сообщили, что силы ПВО отрабатывают защиту северо-западных границ
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российские войска ПВО отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России из-за вступления Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению к альянсу, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, передает «РИА Новости».

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — сказал Демин.

4 апреля Финляндия передала госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Ранее документ о вступлении страны в НАТО подписал глава МИДа Пекка Хаависто. После вступления Финляндии в блок общая граница России с альянсом увеличится на 1,3 тыс. км.

Генсек Йенс Столтенберг обратил внимание, что, объявляя о начале военных действий на Украине, российский президент Владимир Путин «хотел меньше НАТО у своих границ», но «получил совершенно противоположное». При этом Столтенберг подчеркивал, что расширение альянса не направлено против Москвы. Говоря о возможности размещения войск в Финляндии, он заявил, что это будет зависеть от решения Хельсинки; без согласия финских властей такой сценарий исключен.

Кремль назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на интересы России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что это приведет к очередному обострению ситуации.

Минобороны сообщило об отработке сил ПВО защиты границы с Финляндией
Минобороны сообщило об отработке сил ПВО защиты границы с Финляндией

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
НАТО ПВО Минобороны Финляндия граница
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Кремль заявил об отсутствии сомнений в вовлеченности НАТО в конфликт
Политика
Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Финляндией по линии НАТО
Политика
МИД Китая предложил США и НАТО взять ответственность за кризис на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter