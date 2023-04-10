Минобороны сообщило об отработке сил ПВО защиты границы с Финляндией

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, став 31 страной в составе военного блока. В Кремле решение Хельсинки назвали посягательством на интересы России. В Минобороны сообщили, что силы ПВО отрабатывают защиту северо-западных границ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российские войска ПВО отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России из-за вступления Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению к альянсу, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, передает «РИА Новости».

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — сказал Демин.

4 апреля Финляндия передала госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом блока. Ранее документ о вступлении страны в НАТО подписал глава МИДа Пекка Хаависто. После вступления Финляндии в блок общая граница России с альянсом увеличится на 1,3 тыс. км.

Генсек Йенс Столтенберг обратил внимание, что, объявляя о начале военных действий на Украине, российский президент Владимир Путин «хотел меньше НАТО у своих границ», но «получил совершенно противоположное». При этом Столтенберг подчеркивал, что расширение альянса не направлено против Москвы. Говоря о возможности размещения войск в Финляндии, он заявил, что это будет зависеть от решения Хельсинки; без согласия финских властей такой сценарий исключен.

Кремль назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на интересы России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что это приведет к очередному обострению ситуации.