Премьер Японии Кисида вернулся к публичным выступлениям после взрыва

Премьер-министр Японии Фумио Кисида продолжит публичные выступления в городе Вакаяма после того, как в рыболовном порту, где он вышел с речью, прозвучал взрыв. Об этом сообщает Kyodo.

По словам источника агентства в правительстве и члена Либерально-демократической партии, публичные выступления премьер-министра, в том числе в Вакаяме, продолжатся, как и планировалось.

Ранее в рыболовном порту Сайгасаки, где Кисида выступал по поводу турне в связи с дополнительными выборами в палату представителей страны, произошел громкий взрыв. После него на месте происшествия стал подниматься белый дым. Главу правительства эвакуировали и отвезли в здание главного управления полиции префектуры. Один мужчина в результате инцидента был задержан на месте. Как уточнило агентство Kyodo, Кисида покинул здание полиции и извинился за беспокойство, связанное с взрывом.

«Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения», — сказал премьер-министр.

Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Тошимицу Мотэги осудил взрыв на фоне проведения дополнительных выборов.

8 июля 2022 года экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии. Бывший моряк Сил самообороны Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него со спины, Абэ получил ранения в область шеи и груди. Несмотря на усилия врачей, политик умер. Синдзо Абэ был премьер-министром Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах.

Ямагами признал вину в убийстве. Он заявил, что хотел убить Абэ из-за недовольства его политикой, а затем сказал, что премьер якобы был связан с сектой, которой его мать перечисляла крупные суммы.

Абэ похоронили 12 июля. Государственные похороны политика состоялись 27 сентября.