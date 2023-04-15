В Японии раздался взрыв после выступления премьер-министра Кисиды

В Японии раздался громкий взрыв рядом с местом выступления премьер-министра Кисиды

На месте взрыва через минуту появился белый дым. Один мужчина задержан. По предварительным данным, Кисида не пострадал

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Громкий взрыв раздался рядом с местом выступления японского премьер-министра Фумио Кисиды в рыболовном порту Сайгасаки в Вакаяме, сообщает телеканал NHK. Глава правительства был в срочном порядке эвакуирован с места происшествия, о пострадавших не сообщается. Сам Кисида не получил повреждений.

Телеканал Asahi уточняет, что правоохранительные органы арестовали мужчину на месте происшествия, через минуту после взрыва стали подниматься клубы белого дыма. Как сообщили очевидцы происшествия, кто-то бросил серебряный предмет в виде цилиндра, после чего произошел взрыв и последующее задымление.

Kyodo сообщает, что взрыв произошел во время разговора Кисиды с кандидатом от Либерально-демократической партии. После этого премьер-министр отменил выступление в рыболовном порту.

Глава правительства начал региональное турне в связи с дополнительными выборами в палату представителей Японии. После инцидента его увезли на машине в здание главного управления полиции префектуры. Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

8 июля 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара. 42-летний бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него, Абэ получил ранения в область груди и шеи. Его экстренно госпитализировали, однако спасти не удалось. Ямагами признал вину в убийстве. Абэ был главой правительства Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах.

Сперва Ямагами заявил, что хотел убить премьер-министра из-за недовольства его политикой, позже он утверждал, что совершил покушение из-за того, что считал Абэ связанным с сектой, которой его мать перечисляла крупные суммы. По его словам, это привело к финансовым затруднениям семьи.

Абэ похоронили 12 июля. Государственные похороны политика прошли 27 сентября.