Защита обжаловала штраф актеру Назарову за дискредитацию армии России

Защита актера театра и кино Дмитрия Назарова обжаловала постановление суда о назначении ему штрафа в 50 тыс. руб. по статье и о дискредитации армии. Об этом «РИА Новости» сообщили в Тверском суде Москвы.

5 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Назарова, признав его виновным «в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП».

После начала военной операции России на Украине Назаров неоднократно выступал с антивоенной позицией. На своем канале на YouTube он публиковал песни и стихи, в которых критически высказывался о действиях российского руководства, а также о действиях России на Украине.

В середине января Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ им. Чехова. В этом театре он играл с 2003 года. Раньше, в начале февраля, в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Назарова и Васильевой. Организаторы объяснили это критикой в их адрес в соцсетях из-за антивоенной позиции актера.