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Минкульт объяснил проверки театров после интервью Дмитрия Назарова

Минкультуры: проверки в театрах связаны с отменой удаленки, а не с увольнением Назарова
Проверки в театрах связаны с решением Минкультуры выяснить, вернулись ли к работе сотрудники после отмены удаленки. «КП» писала, что поводом для проверок стали слова актера Дмитрия Назарова об «отъезде многих» после спецоперации
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Проверки в подведомственных Минкультуры столичных театрах связаны с мероприятиями «по контролю исполнения трудовой дисциплины» после отмены удаленного режима работы, сообщили РБК в ведомстве. О начале проверок сообщала ранее «Комсомольская правда», связывая их с тем, что уволенный из МХТ им. Чехова народный артист России Дмитрий Назаров заявил в одном из интервью о том, что многие актеры уехали из страны после начала спецоперации.

В Минкультуры напомнили, что во время ограничений, связанных с распространением коронавируса, в учреждениях культуры был временно разрешен перевод части сотрудников на удаленный режим работы, однако в 2022 году противоэпидемические ограничения были сняты.

«В рамках трудового законодательства сотрудники, переведенные на удаленный режим, должны были вернуться к полноценному присутствию на рабочих местах», — сообщили РБК в пресс-службе министерства, указав, что проводят такие проверки не только в театрах, но и в других подведомственных учреждениях культуры «на постоянной основе».

«КП» писала, что проверки трудовой дисциплины прошли «в нескольких московских театрах, включая МХТ им. Чехова». По данным издания, комиссия ведомства изучала трудовые табели, листы посещаемости, «кто на рабочем месте, а кто из артистов оформил творческий отпуск и почему этот отпуск длится уже несколько месяцев, а в спектаклях появились вторые составы».

По информации издания, «по чистому совпадению» эти проверки прошли после интервью актера Дмитрия Назарова. 31 декабря, во время прямого эфира бывшей журналистки «Эха Москвы» Ксении Лариной на YouTube, Назаров говорил об отъезде из страны актера Анатолия Белого, который выступил против спецоперации России на Украине и уехал в Израиль. «Не называя фамилий, можно сказать, что народу меньше стало в театрах», — отметил тогда Назаров, добавив, что «многие уезжают».

В середине января народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву, уволили из МХТ им. Чехова. «МК» связывал увольнение с антивоенными высказываниями артиста.

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Минкультуры COVID-19 театры Дмитрий Назаров удаленная работа Военная операция на Украине
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