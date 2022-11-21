New York Post: Канье Уэст заявил о планах баллотироваться в президенты США в 2024 году

Канье Уэст (Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС)

Американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на появившееся в социальных сетях видео с исполнителем.

«Да <...> Мы двигаемся вперед в будущее», — заявил рэпер, отвечая на вопрос о том, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру.

На видеозаписи рэпер также показывает одежду с надписями «Ye24», где Ye может означать его псевдоним, а цифра 24 может символизировать 2024 год, когда состоятся следующие выборы главы государства, отмечает издание.

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