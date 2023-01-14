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Около 250 человек эвакуировали из Соледара в Шахтерск

Глава шахтерской администрации сообщил об эвакуации 250 человек из Соледара

Около 250 человек были эвакуированы из Соледара в Шахтерск (ДНР), сообщил ТАСС глава шахтерской городской администрации Александр Шатов.

«Около 250 человек привезли», — сказал Шатов, добавив, что все они находятся в пунктах временного размещения, им оказывают необходимую помощь.

Ранее днем врио главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что навестил жителей Соледара в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске. По его словам, Соледар «вскоре будет включен в зону административной ответственности ДНР», и тогда жители города смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей региона.

13 января Минобороны России объявило о полном контроле над Соледаром (находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска). За два дня до этого — 11 января — основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин говорил, что его подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, причем, по его словам, в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.

Пушилин ранее говорил, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск (Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск.

Около 250 человек эвакуировали из Соледара в Шахтерск
Около 250 человек эвакуировали из Соледара в Шахтерск

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