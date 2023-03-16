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Шохин сообщил о варианте регулярного взноса с прибыли компаний

Глава РСПП Шохин сообщил об обсуждении варианта регулярного взноса с прибыли компаний
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бизнес обсудил с президентом Владимиром Путиным различные варианты сбора: как единовременного взноса, так и дополнительного налога на прибыль компаний, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин, передает корреспондент РБК.

«Мы по-прежнему предлагали посмотреть и на альтернативные варианты этого единовременного взноса или дополнительного налога на прибыль для компаний, у которых такая прибыль была, скажем, больше миллиарда рублей в предшествующие два года. И ввести это как регулярный дифференцируемый в зависимости от прибыльности дополнительный налог на прибыль», — сказал он. Правительство, «судя по всему», новый повышенный налог вводить не хочет, так как такой шаг противоречит «логике моратория на повышение налоговой нагрузки», сообщил Шохин.

Путин предложил сравнить разные варианты оформления сбора. Итоговая формула сбора может быть готова к апрелю.

Материал дополняется.

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