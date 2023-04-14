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В МИДе сообщили о десятикратном сокращении выдачи виз жителям Европы

Загранучреждения МИД России в I квартале выдали гражданам Европы 48,5 тыс. виз
В I квартале 2023 года консульские отделы оформили 48,5 тыс. виз, примерно в 10 раз меньше, чем выдавали до пандемии. Но «абсолютные цифры свидетельствуют» о заинтересованности европейцев в поездках в Россию, заявили в ведомстве
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Представительства России в Европе в первом квартале 2023 года выдали 48,5 тыс. виз, в том числе 27,6 тыс. туристических и 8,2 тыс. деловых, сообщил «РИА Новости» директор консульского департамента МИДа Алексей Климов, не уточнив, о каких именно государствах идет речь. Он назвал эти показатели «в относительном плане крайне низкими»: число виз по сравнению с допандемийным периодом упало примерно в десять раз.

«[Но] абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется», — отметил дипломат.

По его словам, перспективы дальнейшего увеличения числа поездок в первую очередь зависят от темпов восстановления транспортной логистики. После начала военной операции на Украине страны ЕС запретили российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство, Москва ответила зеркально.

Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, который действовал с 2007 года. Отмена договоренностей означает повышение сбора за шенгенскую визу и увеличение срока оформления въездных документов. Несколько стран Евросоюза, например Литва, Латвия, Эстония, Польша, вообще запретили въезд россиянам, даже если у них есть туристическая шенгенская виза.

Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не будет спешить с ответными мерами на визовые ограничения для россиян.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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