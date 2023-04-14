В МИДе рассказали о новом соглашении по визам с Китаем

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Москва и Пекин готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, рассказал в интервью «РИА Новости» директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота», — отметил дипломат.

По его словам, российская и китайская стороны регулярно обсуждают либерализацию визового режима между Китаем и Россией, при этом Москва настроена на достижение содержательных договоренностей.

В России в связи с западными санкциями вырос спрос на визы в Китай. 20 марта «Коммерсантъ» сообщил, что за два дня после возобновления работы визовых центров Китая в России все свободные временные слоты для получения визы закончились. Участники рынка сообщили газете, что самый большой спрос наблюдается на деловые визы. Так, многие российские компании стремятся принять участие в Кантонской ярмарке, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо этого после переориентирования на китайский рынок на фоне санкций Запада российским компаниям необходимо регулярно проводить переговоры с партнерами из Поднебесной.

8 апреля посольство КНР в России сообщило, сколько стоит оформление туристической визы: гражданам России придется отдать от 3,3 тыс. руб. За быстрое или экспресс-оформление дипмиссия берет дополнительную плату.



Так, за однократную визу придется заплатить 3,3 тыс. руб., за двукратную — 6,6 тыс., за многократную — 9,9 тыс. Есть также услуги по срочному (2 тыс. руб.) или экспресс-оформлению (4,6 тыс. руб.). В посольстве и генконсульствах принимается только оплата банковской картой.



Посольство опубликовало не только тарифы, но и ответы на самые популярные вопросы. Дипломаты описали порядок подачи документов и выдачи виз. «Вы можете заранее проверить на сайте наличие свободных номеров для записи в другие генконсульства или посольство и выбрать более подходящую дату для подачи документов на визу.

Заявители на оформление визы могут записаться в посольство или любое генконсульство на сайте онлайн независимо от принадлежности к какому-либо консульскому округу», — говорится в сообщении. На Дальнем Востоке генконсульства есть во Владивостоке, Хабаровске, одно есть в Сибири в городе Иркутске.