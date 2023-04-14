В МИДе рассказали о новом соглашении по визам с Китаем

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 10:06
Глава «ГЛОНАСС» заявил о пользе установки кнопки SOS для рыбаков Бизнес, 10:01
Власти Москвы продлили работу транспорта в пасхальную ночь Общество, 09:52
Умер кинокритик Юрий Богомолов Общество, 09:49
В чем ошибался Генри Форд: 6 токсичных советов от мировых бизнес-гуру Pro, 09:45
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:43
Twitter увеличил лимит символов до 10 тыс. для платных подписчиков Технологии и медиа, 09:26
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Ракова рассказала о первом месяце работы флагманского центра «Склифа» Город, 09:20
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:20
Минспорта Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами Спорт, 09:19
Недвижимость, облигации и акции: что покупать в 2023 году Pro, 09:15
В МИДе рассказали о новом соглашении по визам с Китаем Политика, 09:12
«Коммерсантъ» узнал о продаже «Реновой» крупнейшего турбинного завода Бизнес, 09:11
Эксперты спрогнозировали падение производства новых грузовых вагонов Бизнес, 09:00
Политика ,  
0 

В МИДе рассказали о новом соглашении по визам с Китаем

МИД: Москва и Пекин разрабатывают новое соглашение о безвизовых поездках групп туристов
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Москва и Пекин готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, рассказал в интервью «РИА Новости» директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота», — отметил дипломат.

По его словам, российская и китайская стороны регулярно обсуждают либерализацию визового режима между Китаем и Россией, при этом Москва настроена на достижение содержательных договоренностей.

В России в связи с западными санкциями вырос спрос на визы в Китай. 20 марта «Коммерсантъ» сообщил, что за два дня после возобновления работы визовых центров Китая в России все свободные временные слоты для получения визы закончились. Участники рынка сообщили газете, что самый большой спрос наблюдается на деловые визы. Так, многие российские компании стремятся принять участие в Кантонской ярмарке, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо этого после переориентирования на китайский рынок на фоне санкций Запада российским компаниям необходимо регулярно проводить переговоры с партнерами из Поднебесной.

8 апреля посольство КНР в России сообщило, сколько стоит оформление туристической визы: гражданам России придется отдать от 3,3 тыс. руб. За быстрое или экспресс-оформление дипмиссия берет дополнительную плату.

Так, за однократную визу придется заплатить 3,3 тыс. руб., за двукратную — 6,6 тыс., за многократную — 9,9 тыс. Есть также услуги по срочному (2 тыс. руб.) или экспресс-оформлению (4,6 тыс. руб.). В посольстве и генконсульствах принимается только оплата банковской картой.

Посольство опубликовало не только тарифы, но и ответы на самые популярные вопросы. Дипломаты описали порядок подачи документов и выдачи виз. «Вы можете заранее проверить на сайте наличие свободных номеров для записи в другие генконсульства или посольство и выбрать более подходящую дату для подачи документов на визу.

Заявители на оформление визы могут записаться в посольство или любое генконсульство на сайте онлайн независимо от принадлежности к какому-либо консульскому округу», — говорится в сообщении. На Дальнем Востоке генконсульства есть во Владивостоке, Хабаровске, одно есть в Сибири в городе Иркутске.

Читайте на РБК Pro
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист
Как искать работу с помощью ChatGPT
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Китай виза МИД
Материалы по теме
В России зафиксировали ажиотажный спрос на визы в Китай
Политика
Таможня не дала китайцу ввезти в Россию семь мешков Чебурашек
Общество
Блинкен назвал условие визита в Китай
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter