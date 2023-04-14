Politico узнала о задержке с «подарком» для Украины от Франции и Италии
Франция 22 февраля сообщила Италии, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который они договорились передать Украине, не будет готов к поставке до июня, пишет Politico со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы американской разведки. Издание также подчеркивает, что подлинность материалов не установлена.
«Просочившиеся файлы содержат информацию обо всем, начиная с группы спецназа, в которой доминирует Великобритания, на Украине и заканчивая тем, как и когда Франция и Испания доставляют ключевую ракетную систему на поле боя», — отмечает издание.
При этом в начале февраля Париж и Рим обещали передать ЗРК Украине «весной 2023 года».
SAMP-T — ЗРК производства европейского консорциума Eurosam, который базируется в Париже. Разработка комплекса завершилась в 2005 году, он стоит на вооружении Италии и Франции.
ЗРК смонтирован на мобильной платформе, которая может одновременно нести до восьми ракет. Дальность поражения аэродинамических целей — 3–100 км, высота поражения — до 25 км, максимальная скорость полета — 1,4 тыс. м/с.
В начале января La Repubblica писала, что власти США непублично призвали Италию как можно скорее передать Украине SAMP-T и Рим пообещал Вашингтону удовлетворить эту просьбу. Газета отметила, что Италия обладает пятью действующими батареями SAMP-T и одной учебной, которой не хватает машины с пусковыми установками стоимостью €1,1 млн.
По данным издания, итальянское правительство во главе с Марио Драги хотело передать Киеву именно учебную батарею, над модернизацией которой ведется работа на протяжении нескольких месяцев.
В конце января Франция и Италия договорились заказать 700 ракет Aster-30 для SAMP-T за €2 млрд для передачи Украине, сообщали источники L'Opinion. Il Messaggero назвала это «очень дорогим подарком», учитывая, что итальянская армия обладает только шестью такими батареями.
9 апреля представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев в ближайшее время получит в том числе ЗРК SAMP/T.
Москва осуждает поставки оружия Киеву и считает, что это не изменит исхода боевых действий, а лишь затянет их.