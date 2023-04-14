Politico: Франция сообщила Италии о поставке ЗРК SAMP/T Украине не раньше июня

Politico узнала о задержке с «подарком» для Украины от Франции и Италии

Зенитный ракетный комплекс SAMP/T (Фото: wikipedia.org)

Франция 22 февраля сообщила Италии, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который они договорились передать Украине, не будет готов к поставке до июня, пишет Politico со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы американской разведки. Издание также подчеркивает, что подлинность материалов не установлена.

«Просочившиеся файлы содержат информацию обо всем, начиная с группы спецназа, в которой доминирует Великобритания, на Украине и заканчивая тем, как и когда Франция и Испания доставляют ключевую ракетную систему на поле боя», — отмечает издание.

При этом в начале февраля Париж и Рим обещали передать ЗРК Украине «весной 2023 года».

SAMP-T — ЗРК производства европейского консорциума Eurosam, который базируется в Париже. Разработка комплекса завершилась в 2005 году, он стоит на вооружении Италии и Франции. ЗРК смонтирован на мобильной платформе, которая может одновременно нести до восьми ракет. Дальность поражения аэродинамических целей — 3–100 км, высота поражения — до 25 км, максимальная скорость полета — 1,4 тыс. м/с.

В начале января La Repubblica писала, что власти США непублично призвали Италию как можно скорее передать Украине SAMP-T и Рим пообещал Вашингтону удовлетворить эту просьбу. Газета отметила, что Италия обладает пятью действующими батареями SAMP-T и одной учебной, которой не хватает машины с пусковыми установками стоимостью €1,1 млн.

По данным издания, итальянское правительство во главе с Марио Драги хотело передать Киеву именно учебную батарею, над модернизацией которой ведется работа на протяжении нескольких месяцев.

В конце января Франция и Италия договорились заказать 700 ракет Aster-30 для SAMP-T за €2 млрд для передачи Украине, сообщали источники L'Opinion. Il Messaggero назвала это «очень дорогим подарком», учитывая, что итальянская армия обладает только шестью такими батареями.

9 апреля представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев в ближайшее время получит в том числе ЗРК SAMP/T.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и считает, что это не изменит исхода боевых действий, а лишь затянет их.