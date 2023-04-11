ФСБ сообщила о втором за день деле о госизмене на Дальнем Востоке

По данным ФСБ, житель Хабаровска переводил деньги ВСУ на покупку оружия и боеприпасов. Ранее жителя Сахалина заподозрили в намерении участвовать в боевых действиях на стороне Украины

ФСБ задержала жителя Хабаровска, которого заподозрили в госизмене, говорится в поступившем в РБК сообщении центра общественных связей службы. По данным ведомства, он переводил деньги Вооруженным силам Украины для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.

Ранее сегодня спецслужба сообщила о задержании на Сахалине россиянина, которой собирался приехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне Киева, вступив в одно из воинских формирований. Против него также завели дело о госизмене.

По ст. 275 УК грозит до 20 лет лишения свободы. 7 апреля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в нижнюю палату внесли поправки о пожизненном сроке за госизмену, объяснив это необходимостью защиты от «беспрецедентных угроз» со стороны Украины.

На фоне продолжающихся военных действий на Украине силовики все чаще сообщают о возбуждении дел, связанных с госизменой. В марте в Хабаровске задержали активистку движения «Я/Мы Фургал», которая, по данным ФСБ, из «политической ненависти и вражды» переводила деньги ВСУ. В том же месяце жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в намерениях передать украинской разведке сведения о военных объектах региона.

В апреле ведомство сообщило о задержании супружеской пары из Нижнего Тагила, которые, по версии ФСБ, шпионили в пользу Украины «в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса» Свердловской области. Также в начале месяца в Ростове россиянина Евгения Никифорова приговорили к шести с половиной годам заключения, обвинив в попытке перехода границы и намерении участвовать в боевых действиях в составе ВСУ.