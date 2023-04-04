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Военная операция на Украине ,  
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Пару из Свердловской области арестовали по подозрению в госизмене

ФСБ: пара из Свердловской области арестована по подозрению в госизмене в форме шпионажа
По версии спецслужб, пара шпионила в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса
Фото: РБК
Фото: РБК

Супружеская пара из Свердловской области подозревается в шпионаже в пользу Украины, сообщили в региональном управлении ФСБ. По версии спецслужбы, они шпионили «в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона».

Пара «в результате спецоперации в Нижнем Тагиле» задержана и арестована, возбуждено дело по статье о госизмене, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы со штрафом.

По месту жительства изъяты «предметы шпионской деятельности».

Днем 4 апреля Ростовский областной суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к шести с половиной годам заключения по обвинению в госизмене. Его обвинили в попытке перехода границы и намерении участвовать в боевых действиях в составе ВСУ. Отбывать наказание Никифоров будет в колонии строгого режима, обжаловать приговор он отказался.

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону рассматривается еще одно дело о госизмене: военного Ростовского гарнизона Илью Трачука также подозревают в незаконном получении сведений, составляющих гостайну. По данным суда, Трачук в 2022 году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

29 марта ФСБ сообщила о планах россиянина Дениса Попова поджечь военкомат в Ярославской области. Он собирался совершить диверсии на территории России и вступить в ВСУ. Попов был завербован в ряды одной из террористических организаций.

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