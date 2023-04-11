УФСБ: планировавший выехать на Украину россиянин задержан по подозрению в госизмене

Россиянина задержали на Сахалине по подозрению в госизмене

Жителя Сахалина обвинили в намерении выехать на Украину через третьи страны, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ

На Сахалине по подозрению в госизмене задержали гражданина России, сообщили РБК в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

В ведомстве заявили, что задержанный планировал «выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».

По информации ФСБ, россиянин планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (госизмена). Максимальное наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы.

После начала российской спецоперации на Украине ФСБ неоднократно сообщала о задержании россиян, стремившихся выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Одного из таких задержанных — жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, — в начале апреля суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима.

7 апреля в Госдуму внесли поправки в УК, которыми предлагается установить пожизненное лишение свободы в качестве наказания за государственную измену. Также предлагается увеличить:

максимальный срок за теракт — до 20 лет лишения свободы (сейчас ч. 1 статьи 205 предусмотрено 15 лет);

минимальное наказание за акт международного терроризма (статья 361) — от 12 лет (сейчас от 10 лет);

минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в террористическую деятельность (статья 205.1) — от семи лет лишения свободы (сейчас — от пяти лет);

максимальное наказание за участие в террористическом сообществе (статья 205.4) — от десяти до 15 лет (сейчас — от пяти до десяти лет);

максимальный срок за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно за нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны (статья 281 «Диверсия») — до 20 лет (сейчас — до 15 лет).

По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в настоящее время уточняется и ряд других статей УК. Ранее Пискарев говорил, что такие поправки необходимы для защиты от «беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров».

