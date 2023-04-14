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Власти ДР Конго задумались об использовании платежной системы «Мир»

Посол Нгимби: власти ДР Конго изучают возможность использования системы «Мир»

Власти Демократической Республики Конго изучают возможность использования в стране российской платежной системы «Мир», заявил «РИА Новости» посол ДРК в Москве Иван Вангу Нгимби.

По его словам, идею об использовании «Мира» предложил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за санкций западных стран. Предложение направили властям, они начали обсуждать вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами.

Нгимби рассказал, что посольство ДР Конго в России столкнулось с трудностями в банковских операциях из-за антироссийских санкций, поэтому диппредставительство не может получить деньги на выплату зарплат. Кроме того, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им деньги.

В середине сентября прошлого года Минфин США пригрозил иностранным банкам вводом санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». С тех пор множество кредитных организаций сразу нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт. Первыми после заявления Минфина США их перестали принимать турецкие частные банки Isbank и Denizbank, затем такое же решение приняли казахстанский Халык Банк, вьетнамский BIDV, а также узбекистанская платежная система UZCARD.

Ранее карту «Мир», помимо России, можно было использовать в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В декабре вице-премьер Александр Новак рассказал о начале переговоров по внедрению карт «Мир» в Венесуэле. В марте карты «Мир» начали принимать на Кубе.

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Теги
ДР Конго Демократическая Республика Конго платежная система "Мир" посол
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