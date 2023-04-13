Зеленский назначил главой Луганской обладминистрации полковника полиции

Артем Лысогор (Фото: Артем Лисогор / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Луганской областной администрации полковника Нацполиции Артема Лысогора. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Лысогор родился в 1983 году, в 2004-м он окончил Национальную академию внутренних дел. Он служил в полку патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1», с июля 2016-го временно исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции Житомирской области, а в сентябре того же года был стал заместителем начальника управления ведомства в этом же регионе.

С октября 2021 до июня 2022 года Лысогор выполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции на востоке Украины. Награжден орденом За мужество III степени.

Ранее Луганскую обладминистрацию возглавлял Сергей Гайдай. 15 марта Зеленский подписал указ об его увольнении «согласно поданному им заявлению». Источники издания «Страна» в окружении Гайдая утверждают, что он станет послом Украины в Казахстане.