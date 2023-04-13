Зеленский назначил главой Луганской обладминистрации полковника полиции
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Луганской областной администрации полковника Нацполиции Артема Лысогора. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
Лысогор родился в 1983 году, в 2004-м он окончил Национальную академию внутренних дел. Он служил в полку патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1», с июля 2016-го временно исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции Житомирской области, а в сентябре того же года был стал заместителем начальника управления ведомства в этом же регионе.
С октября 2021 до июня 2022 года Лысогор выполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции на востоке Украины. Награжден орденом За мужество III степени.
Ранее Луганскую обладминистрацию возглавлял Сергей Гайдай. 15 марта Зеленский подписал указ об его увольнении «согласно поданному им заявлению». Источники издания «Страна» в окружении Гайдая утверждают, что он станет послом Украины в Казахстане.
В конце февраля 2022 года, за несколько дней до начала военной операции на Украине, Москва признала независимость ЛНР, а также ДНР. В сентябре две республики, Херсонская и Запорожская область вошли в состав России в административных границах областей, в которых они находились в составе Украины.
В июле прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу отчитался, что российские военные «освободили» ЛНР. Он пояснил, что они взяли под контроль Лисичанск — последний в регионе крупный город, остававшийся под контролем Украины. При этом в ноябре врио главы республики Леонид Пасечник сказал, что украинские военные контролируют около 1% всей территории региона.