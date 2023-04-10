Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко новым главой Киевской области. Об этом говорится в указе украинского лидера, который размещен на его сайте.
«Назначить Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации», — говорится в документе.
Ранее, 7 апреля, представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины согласовал кандидатуру Кравченко на должность.
Руслан Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с марта 2021 года. До этого он работал на разных должностях в военной прокуратуре Украины.
Зеленский 24 января освободил от должности бывшего главу областной администрации Алексея Кулебу и назначил его замруководителя офиса президента.
Кулеба сменил на посту Кирилла Тимошенко, которого Зеленский уволил в связи со скандалом из-за аренды им загородного дома и элитного автомобиля, сообщали источники «РБК-Украина».
В середине марта президент Украины уволил Сергея Гайдая с должности председателя Луганской областной государственной администрации,
Максима Марченко с должности председателя Одесской областной государственной администрации и Сергея Гамалия с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.
В январе Зеленский освободил от должностей глав Днепропетровской области Валентина Резниченко и Сумской — Дмитрия Живицкого.