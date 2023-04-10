Зеленский назначил нового главу Киевской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 16:25
ЦСКА разгромил СКА и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина Спорт, 22:11
Нетаньяху решил оставить «уволенного» главу Минобороны на своем посту Политика, 22:07
«Росатом» потребовал от Финляндии вернуть €920 млн на строительство АЭС Бизнес, 22:01
В Запорожской области задержали агента разведки Украины Политика, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:57
СПбГУ отстранил подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя Общество, 21:48
Как союзники США отреагировали на слив в Сеть секретных документов Политика, 21:43
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Маск сменил имя в Twitter на Гарри Больц Технологии и медиа, 21:21
Зеленский назначил нового главу Киевской области Политика, 21:12
Овечкин может пропустить из-за травмы второй матч подряд в НХЛ Спорт, 20:54
Берлускони стало лучше после противовоспалительной терапии Общество, 20:53
Курс биткоина поднялся выше $29 тыс. и обновил максимум с июня 2022 года Крипто, 20:45
Кожемяко предложил Путину упростить порядок передачи снаряжения военным Политика, 20:38
ЦБ примерил сценарий американского кризиса на российские банки Финансы, 20:29
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назначил нового главу Киевской области

Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной администрации
Руслан Кравченко с марта 2021 года был главой окружной прокуратуры Бучи
Руслан&nbsp;Кравченко
Руслан Кравченко (Фото: Офис Генерального прокурора Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко новым главой Киевской области. Об этом говорится в указе украинского лидера, который размещен на его сайте.

«Назначить Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Ранее, 7 апреля, представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины согласовал кандидатуру Кравченко на должность.

Руслан Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с марта 2021 года. До этого он работал на разных должностях в военной прокуратуре Украины.

Зеленский 24 января освободил от должности бывшего главу областной администрации Алексея Кулебу и назначил его замруководителя офиса президента.

Кулеба сменил на посту Кирилла Тимошенко, которого Зеленский уволил в связи со скандалом из-за аренды им загородного дома и элитного автомобиля, сообщали источники «РБК-Украина».

Читайте на РБК Pro
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Бунт на корабле: надо ли увольнять бастующих сотрудников
Вина управленцев: как Япония уступила место второй экономики мира Китаю
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд

В середине марта президент Украины уволил Сергея Гайдая с должности председателя Луганской областной государственной администрации,
Максима Марченко с должности председателя Одесской областной государственной администрации и Сергея Гамалия с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

В январе Зеленский освободил от должностей глав Днепропетровской области Валентина Резниченко и Сумской — Дмитрия Живицкого.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Зеленский Украина Киев
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Зеленский уволил глав трех областей
Политика
Зеленский уволил несколько высокопоставленных сотрудников СБУ
Политика
Зеленский уволил командующего операцией объединенных сил в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter