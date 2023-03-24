Страны Северной Европы подписали соглашение о координации ВВС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
«Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в пятом матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 21:45
Россиянка обыграла пятую ракетку мира на престижном турнире WTA в Майами Спорт, 21:27
В Думе заявили о прекращении продаж украинских товаров на маркетплейсах Бизнес, 21:26
Страны Северной Европы подписали соглашение о координации ВВС Политика, 21:25
Пушилин заявил об одном участке Марьинки до полного контроля над городом Политика, 21:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
Вблизи Крыма зафиксировали пролет британского самолета-разведчика Политика, 20:36
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
В Севастополе открыли мемориальную доску морякам затонувшего «Саратова» Политика, 20:34
Концерты ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве снова перенесли Общество, 20:19
Bloomberg узнал о планах ЮАР избежать исполнения ордера на арест Путина Политика, 20:15
Тухель стал новым главным тренером «Баварии» Спорт, 20:06
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка Политика, 20:02
Рублев с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Майами Спорт, 19:57
Производитель оружия для Киева заявил о дефиците энергии из-за TikTok Политика, 19:45
Политика ,  

Страны Северной Европы подписали соглашение о координации ВВС

Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали соглашение о координации ВВС
Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания совместно будут эксплуатировать около 250 истребителей ВВС, которые есть у этих стран, и готовить кадры
Фото: Michael Campanella / Getty Images
Фото: Michael Campanella / Getty Images

Страны Северной Европы — Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания — подписали соглашение о совместном функционировании ВВС и эксплуатации около 250 истребителей единым флотом, сообщает Reuters.

В совместном заявлении они пояснили, что хотят иметь возможность действовать совместно, а для этого надо разработать концепцию совместных воздушных операций в регионе на основе уже известных способов действий в рамках НАТО.

По словам командующего ВВС Дании генерала-майора Яна Дама, на решение об интеграции военно-воздушных сил повлияли действия России на Украине в феврале прошлого года.

«Наш объединенный флот можно сравнить с флотом большой европейской страны», — отметил Дам.

В заявлениях сторон говорится, что сотрудничество будет включать комплексное командование и контроль, оперативное планирование, гибкое развертывание сил, совместное наблюдение за воздушным пространством и подготовку кадров.

Норвегия и Дания состоят в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинистё 23 марта подписал законы о вступлении страны в альянс. Членство в НАТО одобрил и парламент Швеции, однако страна столкнулась со сложностями при присоединении к альянсу из-за отношений с Турцией. Последняя не дает одобрение, а вступление нового участника должны одобрить все члены альянса.

Читайте на РБК Pro
От Revlon до WhatsApp: 9 бизнесменов, открывших свое дело в кризис
Что помогло, а потом сгубило «менеджера века» Джека Уэлча
Отмена соглашения об избежании двойного налогообложения: что это значит
Не ваше дело: почему не у всех получается освоить новую профессию в 45+

В феврале турецкие власти заявили, что Стокгольм пока не выполнил обещания о выдаче членов Рабочей партии Курдистана, которых они считают террористами. А в январе возмущение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала акция лидера датской ультраправой политической партии Hard Line Расмуса Палудан, который сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме.

21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что шведские власти предприняли некоторые «позитивные шаги» для одобрения заявки, но этого недостаточно.

Россия не видит угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявили в Кремле.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Северная Европа Швеция Дания Норвегия Финляндия ВВС
Материалы по теме
Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО
Политика
Президент Финляндии не увидел риска по вступлению Швеции в НАТО
Политика
Парламент Турции начал ратификацию договора о вступлении Финляндии в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter