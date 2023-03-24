Страны Северной Европы подписали соглашение о координации ВВС

Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания совместно будут эксплуатировать около 250 истребителей ВВС, которые есть у этих стран, и готовить кадры

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Страны Северной Европы — Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания — подписали соглашение о совместном функционировании ВВС и эксплуатации около 250 истребителей единым флотом, сообщает Reuters.

В совместном заявлении они пояснили, что хотят иметь возможность действовать совместно, а для этого надо разработать концепцию совместных воздушных операций в регионе на основе уже известных способов действий в рамках НАТО.

По словам командующего ВВС Дании генерала-майора Яна Дама, на решение об интеграции военно-воздушных сил повлияли действия России на Украине в феврале прошлого года.

«Наш объединенный флот можно сравнить с флотом большой европейской страны», — отметил Дам.

В заявлениях сторон говорится, что сотрудничество будет включать комплексное командование и контроль, оперативное планирование, гибкое развертывание сил, совместное наблюдение за воздушным пространством и подготовку кадров.

Норвегия и Дания состоят в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинистё 23 марта подписал законы о вступлении страны в альянс. Членство в НАТО одобрил и парламент Швеции, однако страна столкнулась со сложностями при присоединении к альянсу из-за отношений с Турцией. Последняя не дает одобрение, а вступление нового участника должны одобрить все члены альянса.

В феврале турецкие власти заявили, что Стокгольм пока не выполнил обещания о выдаче членов Рабочей партии Курдистана, которых они считают террористами. А в январе возмущение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала акция лидера датской ультраправой политической партии Hard Line Расмуса Палудан, который сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме.

21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что шведские власти предприняли некоторые «позитивные шаги» для одобрения заявки, но этого недостаточно.

Россия не видит угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявили в Кремле.