Песков заявил, что в деле Москалева о дискредитации «не все прямолинейно»

Дмитрий Песков (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку приговора жителю Тульской области Алексею Москалеву, которому суд назначил два года колонии по делу о дискредитации армии.

«Я не считаю себя вправе комментировать дело Москалева. Это судебное решение», — сказал Песков на брифинге, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что два года колонии — это «слишком».

При этом пресс-секретарь президента заявил, что власти интересовались причинами дела и выяснили, что «не так все прямолинейно». «Могу сказать, что там в истории с ребенком дело в другом: там плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и условий проживания ребенка», — сказал Песков, рекомендовав обратиться за информацией в органы опеки.

В апреле прошлого года дочь Алексея Москалева Мария сделала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом. Отца школьницы, воспитывающего ее в одиночку, в том же месяце оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках».

В декабре против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации армии. По данным следователей, он продолжал «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей». Москалева отправили под домашний арест, а дочь направили в социальный центр в Ефремове.



Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод заявлял, что взял ситуацию на контроль. По его словам, основной причиной претензий со стороны соцзащиты является то, что Москалев «не исполнял своих обязательств как родитель». «Никто за сам рисунок никаких препятствий девочке не чинит, наверное, здесь имеет место сознательная демонизация органов социальной защиты», — говорил он.



28 марта Ефремовский межрайонный суд приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Обвиняемый на оглашении приговора не присутствовал, поскольку, по словам представителя суда, ночью «скрылся из-под домашнего ареста». Адвокат Москалева заявил, что не знает, почему его подзащитный не пришел на приговор.