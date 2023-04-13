Группировка «Запад» сообщила об уничтожении двух украинских ДРГ

Фото: РИА Новости

Группировка российских сил «Запад» сообщила об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области, сообщает «РИА Новости».

Как рассказал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, военные сорвали также три ротации украинских сил.

«На купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две ДРГ противника <...>, а также артиллерией группировки сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка», — сообщил Зыбинский.

Российские военные регулярно сообщают об уничтожении разведывательных групп в районе Купянска. 30 марта Зыбинский сообщил, что были уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении. В предыдущий день, по его словам, были вскрыты и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы противника.

9 апреля группировка «Запад» сообщила об уничтожении на купянском направлении двух ДРГ украинских войск. Кроме того, российские войска сорвали в тот день три попытки провести ротацию подразделений украинских сил в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка.