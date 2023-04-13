Минобороны заявило об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Донбассе

Российские силы с помощью беспилотников обнаружили украинские штурмовые группы в районе поселка Червоная Диброва на краснолиманском направлении, экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили их ракетным ударом, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает «РИА Новости». Агентство опубликовало видео его сообщения.

«На торском участке вскрыто перемещение личного состава и техники 25-й воздушно-десантной бригады и 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. В результате огневого поражения расчетами ствольной и реактивной артиллерии российской группировки противник понес потери в живой силе и технике», — добавил он.

Савчук рассазал, что российские войска наносят удары фугасными авиационными бомбами и неуправляемыми ракетами по командным наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации украинских сил.

Червоная Диброва — поселок в Северодонецком районе Луганской области Украины.

10 апреля Савчук сообщал о потерях в личном составе и технике на червонодибровском участке 58-й мотопехотной бригады, штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии Украины.

12 апреля он заявил, что после поражения бойцы 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ «рассредоточились в лесном массиве». Кроме того, Савчук рассказал о сорванной попытке украинских сил вернуть утраченные позиции на невском и торском участках.

В тот же день Минобороны сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении было уничтожено более 80 украинских военных.