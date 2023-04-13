Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
ФСБ рассекретила документы «Смерша» к 80-летию его создания Общество, 06:31
«Коммерсантъ» узнал о покупке «Елисеевского» девелопером R4S под фудхолл Бизнес, 06:07
«Сбер» выявил всплеск конвертации вкладов в валюте из-за ослабления рубля Финансы, 06:00
Минобороны заявило об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Донбассе Политика, 05:58
Проект Немцова и Гайдара об изъятии из УК смертной казни вернули авторам Политика, 05:25
Опрос выявил россиян, не скучающих на работе Общество, 05:00
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок Общество, 04:57
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Посол сообщил, что США не согласовали прибытие борта Лаврова в Нью-Йорк Политика, 04:25
Россияне назвали причины пропуска работы Общество, 04:00
МИД заявил о росте риска военного конфликта между Россией и НАТО Политика, 03:40
Катар и Бахрейн возобновили дипломатические отношения Политика, 03:19
Трамп подал иск к экс-адвокату, из-за которого ему предъявили обвинения Общество, 03:11
La Repubblica узнала об установлении личностей сообщников Усса при побеге Политика, 02:17
Жителей Хоккайдо призвали к эвакуации из-за запущенной Пхеньяном ракеты Политика, 02:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Донбассе

Минобороны сообщило об уничтожении штурмовых бригад ВСУ на краснолиманском направлении

Российские силы с помощью беспилотников обнаружили украинские штурмовые группы в районе поселка Червоная Диброва на краснолиманском направлении, экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили их ракетным ударом, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает «РИА Новости». Агентство опубликовало видео его сообщения.

«На торском участке вскрыто перемещение личного состава и техники 25-й воздушно-десантной бригады и 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. В результате огневого поражения расчетами ствольной и реактивной артиллерии российской группировки противник понес потери в живой силе и технике», — добавил он.

Савчук рассазал, что российские войска наносят удары фугасными авиационными бомбами и неуправляемыми ракетами по командным наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации украинских сил.

Червоная Диброва — поселок в Северодонецком районе Луганской области Украины.

10 апреля Савчук сообщал о потерях в личном составе и технике на червонодибровском участке 58-й мотопехотной бригады, штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии Украины.

12 апреля он заявил, что после поражения бойцы 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ «рассредоточились в лесном массиве». Кроме того, Савчук рассказал о сорванной попытке украинских сил вернуть утраченные позиции на невском и торском участках.

Читайте на РБК Pro
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
С какими сложности идет стратегический разворот бизнеса на Восток

В тот же день Минобороны сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении было уничтожено более 80 украинских военных.

Минобороны заявило об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Донбассе
Минобороны заявило об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Донбассе

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Минобороны Донбасс
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter