В Минобороны сообщили об уничтожении двух групп украинских диверсантов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС Политика, 06:53
В Марселе обрушился жилой дом Общество, 06:48
Дональд Трамп стал гостем турнира UFC спустя несколько дней после ареста Спорт, 06:38
Берлин закупит средства подавления дронов из-за слежки за обучением ВСУ Политика, 06:23
В окрестностях Дамаска прогремели взрывы Политика, 06:10
В Минобороны сообщили об уничтожении двух групп украинских диверсантов Политика, 05:35
WP сообщила об ограничении Пентагоном передачи разведданных после утечек Политика, 05:04
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье Политика, 04:43
Одна из выпущенных из Сирии ракет разорвалась над Иорданией Политика, 04:28
NYT сообщила о сомнениях в способности США хранить секреты из-за утечек Политика, 04:02
Минобороны сформировало части противовоздушной обороны в новых регионах Политика, 03:47
В США выявили случаи рождения детей с патологиями мозга из-за COVID Общество, 03:15
В Иране решили выявлять женщин без хиджабов при помощи камер Политика, 03:13
NYT узнала об идее Киева из-за катастрофического положения в Бахмуте Политика, 02:04
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны сообщили об уничтожении двух групп украинских диверсантов

В Минобороны сообщили об уничтожении групп украинских диверсантов на купянском направлении

Российские военные уничтожили на купянском направлении в Харьковской области две диверсионно-разведывательные группы украинских войск, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, российские войска сорвали три попытки провести ротацию подразделений украинских сил в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка.

По словам Зыбинского, расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата противника «Фурия», «Валькирия», «Эльф» и «Лелека-100» в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана. У Волчанских Хуторов расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б» нанес поражение гаубице противника Д-30.

Вечером 8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о срыве попытки наступления ВСУ на запорожском направлении. В результате атаки батальона «Восток-Ахмат» противник понес потери в живой силе, лишился двух танков и одной боевой машины пехоты производства НАТО.

Кроме того, как рассказал Кадыров, спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса ликвидировал крупную группу украинских военных между населенными пунктами Кременная и Белогоровка в ЛНР. Часть бойцов ВСУ, по его словам, попала в плен.

Теги
Минобороны диверсанты Харьковская область беспилотники ВСУ
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ
Политика
Кадыров заявил, что контрнаступление ВСУ будет на руку России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter