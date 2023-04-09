В Минобороны сообщили об уничтожении групп украинских диверсантов на купянском направлении

В Минобороны сообщили об уничтожении двух групп украинских диверсантов

Российские военные уничтожили на купянском направлении в Харьковской области две диверсионно-разведывательные группы украинских войск, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, российские войска сорвали три попытки провести ротацию подразделений украинских сил в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка.

По словам Зыбинского, расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата противника «Фурия», «Валькирия», «Эльф» и «Лелека-100» в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана. У Волчанских Хуторов расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б» нанес поражение гаубице противника Д-30.

Вечером 8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о срыве попытки наступления ВСУ на запорожском направлении. В результате атаки батальона «Восток-Ахмат» противник понес потери в живой силе, лишился двух танков и одной боевой машины пехоты производства НАТО.

Кроме того, как рассказал Кадыров, спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса ликвидировал крупную группу украинских военных между населенными пунктами Кременная и Белогоровка в ЛНР. Часть бойцов ВСУ, по его словам, попала в плен.