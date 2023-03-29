В Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских ДРГ под Купянском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», — сказал он.

По словам Зыбинского, российской армии также удалось сорвать три переброски резервов ВСУ в районе населенных пунктов Гряниковка и Масютовка в Харьковской области. Также были уничтожены минометный расчет в районе Масютовки и украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое.

26 марта Зыбинский сообщал, что российская армия уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Он также добавил, что были уничтожены две самоходные артиллерийские установки польского производства «Краб», гаубица Д-20 и минометный расчет. Также российские военные не допустили переброску резервов ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка, Сеньково и Стельмаховка.

Минобороны России 27 марта отчитывалось, что на купянском направлении российская армия уничтожила до 65 украинских военных, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу Д-30.