Посол в США Антонов: санкции Вашингтона против Москвы не повлияют на позиции России

Посол заявил о деловом уроне США из-за санкций против России

Санкции США в отношении России не повлияют на позиции Москвы, но нанесут ущерб деловой репутации Вашингтона, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в телеграм-канале российской дипмиссии в США.

«Судорожные попытки Вашингтона «наказать» Россию лишь подтверждают бессилие местных властей добиться отказа нашей страны от защиты жизненно важных национальных интересов», — сказал он, комментируя введенные санкции против патриотического движения «Юнармия».

Также Антонов раскритиковал рестрикции в отношении компании «Русатом Оверсиз», основным акционером которой является АО «Атомэнергопром», принадлежащее ГК «Росатом». По его словам, таким образом США «попрали принципы функционирования рынков энергоносителей» и правила честной конкуренции на зарубежных площадках.

12 апреля США ввели санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц, связанных, по данным американского Минфина, с бизнесменом Алишером Усмановым. Последний находится под санкциями США с прошлого года.

Рестрикции коснулись в том числе основанного предпринимателем Алишером Усмановым холдинга USM, предприятия «Металлоинвест» и оператора «МегаФон».

Минторг США в дополнение к санкциям американского Минфина ввел экспортные ограничения против десяти российских компаний и ряда иностранных предприятий, которые, как считает ведомство, имеют связи с Россией.

В Москве критикуют введение санкций. Антонов говорил, что США таким образом пытаются удержать ускользающее геоэкономическое доминирование и выделяют на роль «сырьевых придатков» любые несогласные с ними страны, в том числе Россию