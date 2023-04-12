США вывели из-под санкций против активов Усманова газету «Коммерсантъ»

Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

США, объявив о санкциях против структур бизнесмена Алишера Усманова, вывели из-под ограничений газету «Коммерсантъ». На сайте Минфина опубликована соответствующая генеральная лицензия.

Документ позволяет проводить сделки с издательским домом, «необходимые для деятельности газеты», если такие транзакции отдельно не запрещены другими документами, — например, если в них не участвует ЦБ, Минфин или Фонд национального благосостояния России.

Усманов купил «Коммерсантъ» у Бадри Патаркацишвили в 2006 году.

12 апреля Минфин США включил в санкционный список основанные предпринимателем холдинги USM и «Металлоинвест», а также оператора «МегаФон», компанию The Sister Trust (учредителями последней названы Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова) и принадлежащие ей Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine. Кроме того, под ограничения подпали три кипрские компании, которые, по данным американских властей, принадлежат Усманову, — это Windfel, Savoler и Miramonte.

Усманов находится под санкциями Вашингтона с марта прошлого года, но тогда Минфин сделал исключение и разрешил транзакции с принадлежащими ему на 50% и более компаниями, если они отдельно не внесены в санкционные списки.

12 апреля санкции против USM ввела Великобритания. В холдинге заявили РБК, что считают ограничительные меры несправедливыми и необоснованными. «Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении. Мы намерены оспаривать данные ограничения как незаконные», — сказали в USM.