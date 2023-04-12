Захарова заявила о вере в то, что Одесса «вновь станет свободной»

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Россия верит, что Одесса «вновь станет свободной», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

«10 апреля мы отметили 79-ю годовщину освобождения Одессы от немецко-фашистских и румынских оккупантов, — напомнила дипломат. — К сожалению, спустя столько десятилетий город опять испытал на себе ужас нацизма, но теперь уже современного, украинского происхождения. <...> Мы верим, что Одесса сумеет избавиться от гнета украинских неонацистов и вновь станет свободным, как пел Леонид Утесов, солнечным и цветущим, в цветущих акациях городом у Черного моря».

В прошлом сентябре в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. После этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов тоже должны быть «освобождены». Представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя такую возможность, сказал, что «все зависит от выбора граждан, решения людей».

Глава Чечни Рамзан Кадыров позже говорил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков.