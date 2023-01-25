Исторический центр Одессы попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Комитет ЮНЕСКО решил внести исторический центр Одессы в список всемирного наследия, сообщается на сайте организации.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле назвала Одессу «легендарным портом, который оставил свой след в кино, литературе и изобразительном искусстве». «Пока продолжается война, внесение [Одессы в список] будет олицетворять нашу коллективную решимость способствовать предотвращению дальнейшего разрушения этого города, который всегда преодолевал глобальные потрясения», — заявила Азуле.

Город внесли и в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, — это дает возможность для усиленной технической и финансовой международной помощи, пояснили в ЮНЕСКО.

В организации уточнили, что процедура внесения Одессы в список была ускоренной из-за боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о выдвижении кандидатуры Одессы в октябре 2022 года.

С 24 февраля прошлого года Россия проводит на Украине специальную военную операцию. В последние недели в Одессе неоднократно звучали взрывы и работала ПВО. С октября российские военные наносят массированные удары по объектам инфраструктуры Украины.

Одесса расположена на берегу Черного моря. Это третий по населению город Украины после Киева и Харькова, там живут около миллиона человек. Город был основан в XVIII веке.